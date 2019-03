Fiamme dal garage, casa devastata: ragazzi soli durante l'incendio

Domenica pomeriggio di fiamme e paura per due ragazzi di casa a Chiari. Mamma e papà erano fuori, loro erano soli in casa: improvvisamente hanno sentito un inteso odore di fumo salire dal garage, l'inequivocabile segnale di un incendio in corso all'interno della rimessa adiacente alla cascina.

Senza pensarci hanno immediatamente dato l'allarme: sul posto si sono precipitati tre mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiari. I pompieri si sono subito accorti che servivano rinforzi per evitare che le fiamme avvolgessero l'intera cascina, così altre squadre sono arrivate da Palazzolo, Orzinuovi e Brescia.

Grande anche il timore che i mezzi agricoli parcheggiati nella rimessa del cascinale di via Belve potessero dar luogo ad esplosioni: un pericolo per fortuna scongiurato. Nonostante gli sforzi, le fiamme hanno comunque interessato una porzione della cascina e sono salite fino al tetto: l'intera struttura è quindi stata dichiarata inagibile e la famiglia dovrà trovare un'altra sistemazione finché non saranno terminati i lavori di messa in sicurezza.

Nessun ferito o intossicato, per fortuna, ma danni ingenti: ridotti in cenere l'auto della famiglia - una Fiat Punto - mezzi e attrezzature agricole parcheggiati nella rimessa adiacente alla casa. Cosa abbia dato origine al rogo è ancora da stabilire e gli inquirenti non escluderebbero nessuna pista, anche se l'ipotesi più probabile sarebbe quella di un cortocircuito di uno dei mezzi agricoli che si trovavano nel garage.