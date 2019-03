Aperitivi e cocaina: spaccio di droga, arrestato noto barista bresciano

Non sempre la bustina era quella di zucchero: aperitivi e cocaina, arrestato barista bresciano già noto alle forze dell'ordine per precedenti in ambito di spaccio di droga. I carabinieri lo tenevano d'occhio da tempo, e l'hanno trovato in possesso di una decina di dosi, pronte alla vendita. Le aveva occultate in un'apposita intercapedine artigianale realizzata tra il sedile e la moquette della sua auto. L'uomo è stato arrestato all'uscita della sua abitazione, a Ceto.

In manette il 44enne già arrestato poche settimane fa e ancora oggi titolare di un bar della media Valcamonica. Era già stato beccato dai militari poco più di un mese fa, nel febbraio scorso: in quella occasione i carabinieri l'avevano fermato durante un posto di blocco, trovandogli addosso la bellezza di 10 grammi di cocaina, che erano stati occultati all'interno del polsino della giacca.

Sempre elegante e distinto, barista molto conosciuto in zona, nonostante la prima grazia il 44enne ha continuato a svolgere la propria attività illecita, definita dai carabinieri “alquanto fruttuosa sul piano economico”. Dopo una precisa serie di controlli, è stato fermato sabato sera: in attesa del processo per lui è scattato l'obbligo di dimora.