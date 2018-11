Una vita tra tavoli e fornelli, morto storico ristoratore bresciano

Lo conoscevano in tanti, in tantissimi, e a tutti loro ha lasciato un bellissimo ricordo. Decine di persone anche al suo funerale, che è stato celebrato mercoledì mattina a Moniga: si è spento a 78 anni Cesare Orioli, storico ristoratore gardesano.

Una vita tra i tavoli e i fornelli della trattoria Olivo di Moniga: per quasi mezzo secolo, insieme alla moglie Caterina Baruffa, per tutti Rina, ha gestito la storica attività che si affaccia sulla Statale, portando avanti una lunga tradizione familiare: inaugurata nel 1950 con la prima ‘botteghina’ curata proprio da nonno Olivo, e che aveva la licenza solo per vendere olio e vino. Nel 1965 è la volta di Caterina Baruffa, la Rina appunto, che starà dietro ai fornelli e del marito Cesare. Qualche anno fa, complice un po’ la crisi e un po’ la voglia di differenziarsi, il figlio Claudio ha trasformato l'osteria in un piccolo albergo con sei camere da letto.

Nella sua trattoria ci sono passati tutti: gli abitanti di Moniga, come i tanti turisti che ogni anno approdano sul Garda. Un uomo d'altri tempi, che sarà impossibile dimenticare: oltre alla moglie Caterina e al figlio Claudio, lo piangono la figlia Monica e le nipoti Camilla, Alessia e Chiara.