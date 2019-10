Schiacciato dalle ruote del trattore, Cesare Bettoni è morto in ospedale

La brutta, bruttissima notizia è arrivata a poco più di 24 ore dal terribile incidente: Cesare Bettoni è morto in ospedale. L’agricoltore di 79 anni era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo: trasferito al nosocomio in elicottero dopo essere stato soccorso dall’automedica e da un’ambulanza dei volontari di Castrezzato.

Proprio a Castrezzato viveva e ancora lavorava Bettoni: il primo a soccorrerlo è stato uno dei due figli, che l’ha visto steso a terra, schiacciato dalle ruote del suo trattore. La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri, con il supporto dei tecnici del lavoro di Ats, trattandosi di infortunio durante attività lavorativa.

L’ennesima tragedia sul trattore

Bettoni stava era alla guida del trattore a cui aveva appena agganciato un rimorchio, nei campi coltivati di sua proprietà in località Campagna, alla Cascina Santa Maria: una manovra che conosceva a memoria, fatta e rifatta centinaia di volte negli ultimi anni. Eppure qualcosa è andato storto: potrebbe aver perso l’equilibrio a causa di un malore.

Dunque è caduto all’indietro, finendo tra il rimorchio e il trattore: quest’ultimo aveva la retromarcia innescata, ed è rimasto travolto e schiacciato tra le ruote. In paese lo conoscevano in tanti: lo piangono la moglie Caterina e i figli Massimo e Michele. Martedì sera è in programma una veglia, dalle 20 nella sua abitazione al civico 23 di Via Campagna. Mercoledì mattina i funerali, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Castrezzato.