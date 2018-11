Arrotondava lo stipendio con lo spaccio: operaio in manette

Sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana a un giovane bresciano in un parcheggio di via Roma a Cazzago San Martino, un 61enne è finito nel mirino dei carabinieri della locale stazione. Dopo aver fermato, e segnalato, il cliente - un 24enne bresciano, travato in possesso di 10 grammi di marijuana - i militari sono risaliti al pusher che abita a pochi passi dal luogo dello scambio.

All’interno dell’appartamento dell'uomo - operaio e pregiudicato- sono stati trovati 45 grammi di hashish e 400 di marijuana. La droga, in parte già suddivisa e pronta per la vendita, è stata sequestrata insieme a due bilancini di precisione e al classico kit dello spacciatore. Per il 61enne sono quindi scattate le manette. Processato per direttissima, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.