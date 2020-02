Senza patente, al volante di un'auto rubata: ragazzino fermato dopo un lungo inseguimento

Un’auto che fugge all’Alt dei carabinieri, l’inseguimento per le vie del paese, infine la scoperta: il conducente non solo non era maggiorenne, ma stava guidando una macchina rubata. Nei guai è finito un 17enne tunisino risultato pure essere irregolare.

Teatro della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi, le strade della Franciacorta. Il giovanissimo si è imbattuto in un controllo di routine dei carabinieri di Chiari e, alla vista dei militari, ha pigiato sull’acceleratore della Ford Focus che stava guidando. Dopo un lungo inseguimento, il 17enne ha fermato l’auto a Cazzago San Martino ed è sceso: si è messo a correre per cercare di far perdere le proprie tracce. Il disperato tentativo di evasione non è riuscito: raggiunto dai carabinieri, è stato bloccato e sono scattati gli accertamenti.

Non solo il giovane non aveva l’età per mettersi al volante di una macchina, ma la Ford Focus su cui viaggiava non era sua: l’aveva rubata poco prima a Paratico. Il proprietario si è visto restituire l’auto prima ancora di rendersi conto che gli era stata sottratta. Per l’adolescente è scattata una denuncia: ora si trova in una comunità per minori.