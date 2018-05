Ragazzo provoca un maxi incidente, fugge in auto e picchia i carabinieri

Prima l'incidente, poi la disperata fuga in auto insieme alla sua fidanzata. Non ha fatto molta strada: la sua auto, una Seat Ibiza, è stata individuata dei carabinieri in mezzo a un campo, situato a poca distanza dal luogo del sinistro che ha coinvolto altre 3 auto. La carambola è avvenuta nei giorni scorsi in via Rizzini, a Cazzago San Martino.

L'uomo al volante, un 20enne indiano, non solo non si è fermato dopo lo schianto, per prestare soccorso agli altri automobilisti coinvolti, ma ha pure aggredito i carabinieri che lo hanno rintracciato. Quando ha visto i militari, ha dato in escandescenze scagliandosi contro di loro. Fermarlo e ammanettarlo non è stato semplice: alla colluttazione ha preso parte pure il cane del giovane, che si trovava in auto, e ha morso alla coscia un carabiniere.

Una volta bloccato, il 20enne è stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il processo per direttissima, il giudice ha convalidato la misura, disponendo gli arresti domiciliari. Pure la ragazza del giovane avrebbe dato di matto: i sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno ritenuto necessario farla ricoverare nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Iseo per alcuni accertamenti.