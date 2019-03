Centinaia di metri di cavi rubati e abbandonati in mezzo alla strada

Centinaia di metri di cavi rubati, dal peso complessivo di oltre 7 tonnellate, a cui è stato rimosso tutto il contenuto, in prevalenza rame: questo quanto è stato sequestrato dalla Polizia Locale a Cazzago San Martino, in una zona di campagna non lontana dalle cave, a seguito della segnalazione di alcuni operai di passaggio.

Sull'accaduto indagano anche i Carabinieri: i cavi, prodotti da un'azienda specializzata di Ferrara, a quanto pare sono stati rubati da qualche magazzino. Forse anche fuori zona, perché al momento la loro provenienza non è chiara.

Un colpo da veri professionisti, che potrebbero aver agito su commissione. I banditi sono entrati in azioen sicuramente di notte, con attrezzature specifiche per la rimozione del rame e con un mezzo di trasporto funzionale al carico dei pesanti cavi.

Gli inquirenti sono al lavoro per risalire all'azienda dove è avvenuto il furto, e per verificare un eventuale modus operandi simile ad altri colpi. Già nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sulla vicenda.