Non torna a casa per la notte, lo trovano in fin di vita dei boschi

Risultava scomparso ormai da più di 12 ore: non era rientrato a casa la sera precedente, è stato ritrovato solo il pomeriggio successivo. Una storia a lieto fine, anche se con tanta, tantissima paura per un 55enne di Cavaion Veronese, piccolo Comune affacciato sul lago di Garda, che è stato ritrovato ancora vivo nei boschi, non lontano da casa.

Le sue condizioni, comunque, erano critiche: dopo aver passato una notte all'addiaccio, e al freddo, era già in principio di ipotermia. Per questo è stato subito trasferito in ospedale, per le cure del caso. L'allarme era stato lanciato dai familiari, che appunto sabato sera non l'avevano visto rientrare.

Nel pomeriggio il Soccorso alpino, i Vigili del Fuoco e la Protezione civile hanno concentrato le loro ricerche in un'area ampia, dalle zone boschive più impervie attorno all'abitato fino alle strade e i territori più in basso. Il disperso è stato ritrovato intorno alle 17, ancora vivo.