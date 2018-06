Stroncata da una malattia, muore 5 mesi dopo il marito

Dopo una vita trascorsa insieme, muoiono a 5 mesi di distanza l’una dall’altro: Caterina Travasco è deceduta venerdì all’età di 55 anni, raggiungendo così il marito, Mauro Bambini, che l’aveva lasciata alla fine dello scorso dicembre. Una doppia tragedia che ha lasciato senza parole la comunità di Rodengo Saiano, dove la coppia ha vissuto per anni.

Un amore, quello di Mauro e Caterina, capace di resistere e superare tante prove difficili. Il destino ha voluto che non li separasse neanche la morte: lui, noto e stimato dentista, è stato stroncato lo scorso dicembre da un malore improvviso (un attacco cardiaco) che non gli ha lasciato scampo.

Un dolore enorme da superare per Caterina, che oltre al lutto per la perdita del coniuge, ha dovuto affrontare una dura battaglia contro una malattia, che l'ha colpita proprio poco dopo la morte del compagno di vita. Una battaglia impari, che la donna non è riuscita a vincere: si è spenta a poco più di 5 mesi di distanza dal marito, per rimanere uniti anche nella morte. Lascia nel dolore due figlie, Chiara e Mariapaola, e l'adorato nipotino Stephan Mauro.