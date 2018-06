Una vita per la sua comunità: il paese piange l'ex consigliere

Una vita spesa per la sua comunità: tra i banchi del consiglio comunale, come nelle segreterie delle sezioni locali dei partiti e, soprattutto, nelle associazioni di volontariato. Michele Elio Basso ha dedicato buona parte del suo tempo e delle sue energie per far crescere e migliorare la cittadina in cui ha sempre vissuto: Castrezzato

Capogruppo in consiglio comunale per ben 10 anni, si è spento sabato: aveva 77 anni. Molto noto in paese per l'impegno politico - anima dell'ex Pci locale è stato tra i fondatoti della sezione del Pd - e sociale: insieme ad altri cittadini ha dato vita alla banda musicale ed è stato volontario del Cosp, l'associazione locale che si occupa di trasporti sociali. La notizia della sua scomparsa ha commosso l'intera comunità, che lunedì mattina si riunirà nella parrocchia del paese per l'ultimo saluto.