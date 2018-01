Al volante senza patente, non si ferma all'Alt: folle fuga in autostrada

Pericoloso e recidivo: pizzicato per l'ennesima volta mentre era al volante di un'auto senza avere la patente, non si è fermato all'Alt della polizia locale, dando vita a un folle fuga lungo l'autostrada BreBeMi.

L'episodio mercoledì a Castrezzato, protagonista un uomo di origine straniera residente nel comune della Bassa. L'automobilista era a bordo della sua Fiat Stilo, già sottoposta due volte a sequestro amministrativo, quando, lungo via Bargnana, si è imbattuto in un controllo della polizia locale.

Alla vista degli agenti, che hanno intimato l'Alt, l'uomo ha pigiato sull'acceleratore, dandosi alla fuga: nel tentativo di seminare la pattuglia, ha imboccato l'autostrada BreBeMi. Un'evasione senza successo: l'automobilista è stato fermato dopo alcuni chilometri, all'altezza dell'innesto con la Sp 19.

Una volta bloccato, è stato sottoposto ai controlli di routine: agli agenti è stato in grado di mostrare solo una richiesta di foglio rosa ed è quindi scattata, nuovamente, la denuncia per guida senza patente. Non solo: l'auto era sprovvista di assicurazione e revisione ed è stata sequestrata.

Oltre ad affrontare il processo penale per essersi messo al volante senza la licenza di guida dovrà pagare una multa piuttosto salata: 3.500 euro.