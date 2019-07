Colpo grosso al campo da golf: banditi in fuga con 200.000 euro di bottino

Sulla pagina Facebook del Golf Club La Colombera di Castrezzato sono state pubblicate alcune fotografie: trattori, attrezzi, tagliaerba, mezzi per la manutenzione dei campi e dei terreni. “Preghiamo tutti di condividere il più possibile. Se ci fossero informazioni rilevanti vi preghiamo di contattarci”.

Colpo grosso, purtroppo riuscito, al noto Golf Club della Bassa: in una sola notte sono stati rubati attrezzi, trattori e attrezzature per oltre 200mila euro. Mezzi e materiali specifici, a marca John Deere e Toro, utilizzati per la pulizia e la sistemazione dei campi: attrezzature costosissime, ora tutte scomparse.

Un colpo da professionisti

Il colpo è andato in scena nella notte tra lunedì e martedì. Veri professionisti in azione: qualcuno ha disattivato l’allarme, così da poter agire indisturbato. Una banda organizzata: i mezzi sono stati trasportati fuori dal magazzino esterno e poi caricati su un camion. Di cui al momento non v’è traccia.

Indagano le forze dell’ordine. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, dentro e fuori il Golf Club. L’ipotesi è quella di un colpo studiato nei minimi dettagli, preparato a lungo con appostamenti e sopralluoghi. Non si esclude nemmeno che qualcuno sia rimasto all’interno del Golf Club, nascosto, e poi aprire la strada ai colleghi rapinatori.