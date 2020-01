Sparso olio motore sul campo da golf: gestori preoccupati

Un danno grave, sia dal punto di vista economico che psicologico. Ben cinque green del Golf Club La Colombera di Castrezzato sono stati pesantemente danneggiati nella notte tra venerdì e sabato. Qualcuno dopo essersi introdotto nel centro ha meticolosamente sparso sul tappeto sintetico una grande quantità di olio motore esausto. Un'operazione certo lunga e impegnativa, messa a segno per "punire" i proprietari per motivi al momento sconosciuti.

Il legale dei titolari della struttura ha espresso già nella giornata di ieri forte preoccupazione per l'escalation di atti vandalici nei confronti della donna proprietaria del centro, anticipando che verrà presentata una denuncia per quanto accaduto. Ricordiamo che solo la scorsa estate la struttura subì un pesantissimo furto, quando vennero rubate attezzature per un valore di 200mila euro.

Anche sulla pagina Facebook del Golf Club, i titolari hanno voluto esprimere il proprio rammarico, nella consapevolezza però di avere il sostegno e l'affetto dei tanti frequentatori dell'impianto: «Devo fare un appunto all’artista che ha decorato i green. Sicuramente spinto da cattiveria e stupidità. Sappi che l’atto vandalico ai green è riparabile, le tue gesta nei confronti dei nostri amici golfisti sono imperdonabili. Grazie ci hai reso solo più UNITI».

