In tasca 50 grammi di cocaina, cerca di farla sparire nell'auto dei carabinieri

Incredibile ma vero: ha cercato di liberarsi di circa mezzo etto di cocaina nascondendola sotto il sedile della gazzella dei carabinieri. Inevitabilmente beccato: in casa è stato recuperato anche un bilancino di precisione, per i militari non c'erano più dubbi: arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è già stato convalidato dal giudice.

Ormai aveva poco altro da fare: operaio di 24 anni di origini albanesi e già noto alle forze dell'ordine, un paio di sere fa è stato fermato a Castrezzato a bordo di un Mercedes in compagnia di un amico 23enne, anche lui operaio e anche lui albanese.

Alla vista dei militari sono parsi subito molto nervosi, tanto da convincere gli uomini dell'Arma a un trasferimento “forzato” in caserma per l'eventuale perquisizione. Durante il viaggio il 24enne ha allora ben pensato di provare a far sparire la droga che aveva addosso, gettandola sotto il sedile.

Certo non una cosa da poco: più di 50 grammi di cocaina, insomma quasi impossibile non notarli. E così è stato: i carabinieri hanno subito intercettato il “pacco”, e anziché in caserma hanno proseguito verso l'abitazione del ragazzo, dove appunto (in garage) è stato recuperato anche un bilancino.

Tutto il materiale è stato sequestrato in vista del processo, a cui saranno entrambi sottoposti: tutti e due sono considerati complici dell'attività di spaccio e detenzione. Visti i precedenti, a seguito di convalida per il 24enne è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Incensurato il suo amico, che è stato quindi rimesso in libertà.