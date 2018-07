Inciampa e batte la testa, bimba di 1 anno in ospedale in elicottero

Quando si fa male una bambina, la preoccupazione è d'obbligo: ancora di più quando la bimba in questione ha soltanto un anno e mezzo. Nulla di grave, almeno così pare: la piccola sarebbe fuori pericolo, ma comunque in ospedale sotto osservazione. Certo per i genitori lo spavento è stato grande, domenica pomeriggio al Parco delle Fucine di Casto.

Sono circa le 15.30 quando viene dato l'allarme: la piccola avrebbe fatto solo un paio di passi da sola prima di inciampare, sbattendo violentemente la testa per terra. In quel momento passava una giovane infermiera, che l'avrebbe visitata al volo suggerendo però un trasporto in ospedale, per non evitare rischi.

E' stato così allertato il 112, che come sempre in questi casi sceglie la massima precauzione, e sul posto è stato inviato l'elicottero. Il luogo del lieve incidente non lontano dal rifugio Paradiso, nella zona del canale del Pisot. La piccola è stata portata in braccio fino al rifugio, dove c'era un'ambulanza ad aspettarla.

La bimba è stata caricata a bordo insieme alla madre, entrambe trasferite nel vicino spiazzo dove già era atterrato l'elicottero. Sono arrivate in ospedale circa un'ora più tardi, verso le 16.30: la bambina è stata ricoverata in codice rosso ma solo a scopo precauzionale. Non ha mai perso conoscenza, e non avrebbe subito particolari traumi alla testa. Meno male.