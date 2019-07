Lampioni distrutti, carrelli della spesa in mezzo alla strada: presi 15 minorenni

Vandali scatenati a Castiglione delle Stiviere: il paese per giorni è rimasto preda di scalmanati. I carabinieri sono riusciti a identificare ben 15 minorenni, che probabilmente saranno multati e denunciati: sarebbero loro i responsabili degli atti vandalici in varie zone della cittadina.

I giovanissimi distruttori avrebbero preso di mira, in particolare, il parco pubblico della zona di Via Fermi, affacciato anche su Via Carpenedolo. Avrebbero danneggiato i giochi, distrutto i lampioni, svuotato i cestini e sparso i rifiuti dappertutto.

Non solo: sempre a Castiglione il gruppetto si sarebbe reso responsabile di danneggiamenti a una cabina elettrica dell'Enel. L'avrebbero forzata, mettendo a rischio anche la loro stessa vita, in caso di folgorazione.

In ultimo i danni provocati a un supermercato della zona: avrebbero sganciato alcuni carrelli, spingendoli in mezzo alla strada, in pieno giorno. Circostanza che poteva scatenare conseguenze ben peggiori, provocando pericolosi incidenti.