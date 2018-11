Scarsa igiene, chiuso ristorante sushi: 120 kg di carne e pesce sequestrati

Sospensione temporanea della licenza, 5mila euro di merce posta sotto sequestro e multa salatissima in arrivo: sarà davvero dura per un imprenditore cinese rimettersi sul mercato dopo la chiusura del suo locale specializzato in sushi.

Lunedì mattina i carabinieri di Castiglione delle Stiviere, coadiuvati dai colleghi del Nas di Cremona, sono entrati in azione nel ristorante "Hao Sushi" di via Mazzini 79 a Castiglione. Il blitz ha portato al sequestro penale di ben 120 chilogrammi di pesce e carne, e al sequestro amministrativo di altri 100 chilogrammi di alimenti privi di identificazione e tracciabilità obbligatorie per legge.

Tantissime le violazioni contestate al titolare, un 50enne di passaporto cinese: nel locale gli alimenti erano congelati in apparecchiature non idonee, i cibi erano conservati in contenitori non ermetici, sul menù non erano indicati i piatti contenenti ingredienti congelati, inoltre non erano rispettate alcune elementari norme igieniche. In attesa di ulteriori accertamenti, e ovviamente del ripristino delle norme di igiene, il locale è stato chiuso, e il titolare denunciato. Con la salute non si scherza.