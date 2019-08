L'auto prende fuoco in strada, poi lo scoppio: ustionati padre e figlioletto

Tanta paura verso le 12.10 di lunedì a Castiglione delle Stiviere. Un monovolume Citroën ha preso fuoco mentre procedeva in via Cesare Battisti: la fiammata improvvisa ha ustionando un ragazzino di 13 anni e il padre 53enne. Rimasto illeso, invece, il figlio più piccolo di 8 anni, trovato in stato di shock dai soccorritori.

Ad avere la peggio è stato il 13enne, che ha riportato ustioni di secondo grado ed è stato portato dall'eliambulanza - decollata da Brescia - al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto anche gli agenti della Locale e i vigli del fuoco di Castiglione.