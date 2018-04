Folle corsa in discesa: centra un'auto in sosta, poi si ribalta in mezzo alla strada

Spaventoso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, nel tardo pomeriggio di lunedì in via Barche di Solferino a Castiglione delle Stiviere.

Scendendo a forte velocità dalla discesa che si trova subito dopo la collina della chiesa del Belvedere, una Peugeot bianca ha finito per sbandare e per andare a centrare una Volkswagen Golf parcheggiata a lato della carreggiata.

A seguito dell’urto, si è quindi rovesciata ruote all’aria, mentre la Golf è stata sbalzata tra il palo dei cavi della luce e il tirante alla base. Il guidatore protagonista della folle corsa è quindi uscito dall’abitacolo sulle proprie gambe, miracolosamente illeso.