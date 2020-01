Furibonda lite, estrae la pistola e la punta contro un collega

Sarebbe spuntata anche una pistola nella violenta lite scoppiata nel piazzale di una ditta di Castiglione delle Stiviere, al termine della quale un 37enne di Castel Goffredo è stato denunciato per minaccia aggravata. Il furibondo diverbio tra due colleghi, tra cui un 53enne di Desenzano che sarebbe stato minacciato con una pistola.

All'origine del violento scontro verbale, scoppiato verso le 13 di giovedì ci sarebbero questioni lavorative: i due uomini avrebbero alzato e parecchio la voce, poi il 37enne mantovano avrebbe estratto l'arma dal giubbino per minacciare il 53enne bresciano. A riportare la situazione alla calma, prima dell'arrivo dei carabinieri, sarebbero state alcune persone che hanno assistito alla lite avvenuta nel parcheggio della Sterilgarda alimenti spa di Castiglione delle Stiviere.

Un episodio ancora tutto da chiarire. Il 53enne di Desenzano si è poi recato in caserma per sporgere querela: ai militari avrebbe raccontato di non aver visto alcuna pistola e nessun arma è stata trovata addosso al 37enne durante la perquisizione.