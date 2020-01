Il tragico destino di Sara, stroncata dalla malattia a soli 27 anni

Una vita spezzata troppo presto, due i paesi in lutto: Castiglione delle Stiviere e Lonato del Garda piangono la morte di Sara Franzoglio, stroncata ancora giovanissima da un male incurabile.

Sara si è spenta all'età di 27 anni (avrebbe compiuto gli anni il prossimo 28 marzo), lasciando nel dolore la mamma Emanuela, il papà Virgilio e le nonne Olga e Agnese. A piangerne la scomparsa anche l'amato Daniele, il suo fidanzato.

Le esequie saranno celebrate in Duomo a Castiglione lunedì 20 gennaio alle 9.30. Il corteo funebre partirà dal civico 17 di via Cepari, mentre, al termine della cerimonia funebre, proseguirà per il tempio crematorio.