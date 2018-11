Pizzicato mentre ruba l'incasso, cameriere investe con l'auto il titolare del locale

Il proprietario del ristorante gli aveva appena dato fiducia, assumendolo come cameriere. Lui l'ha ripagato derubandolo e investendolo con l'auto. La vicenda - che ha per protagonista un 50enne di Carpenedolo e il titolare del ristorante 'La Mansarda' di Castiglione delle Stiviere (nel Mantovano)- si è verificata lo scorso sabato.

Il cameriere bresciano, assunto da poche ore, ha messo le mani sull'incasso contenuto nella cassa, pensando di non essere visto. Ma al proprietario del locale quella mossa non è sfuggita: così è intervenuto per farsi restituire i soldi.

Il 50enne ha reagito malissimo: non solo non ha riconsegnato il bottino, ma è scappato fuori dal locale, è salito sulla sua auto e ha messo in moto, pronto a pigiare sull'acceleratore per fuggire. Il proprietario lo ha inseguito senza esitare, provando a bloccarlo: è stato travolto dall'auto che procedeva in retromarcia, riportando parecchie fratture

A quel punto il 50enne è sceso dalla macchina per verificare le condizioni del titolare, poi è risalito ed è scappato. Per lui non è finita bene: la mattina seguente i carabinieri hanno bussato alla sua porta e nei suoi confronti è scattata una denuncia per rapina impropria.