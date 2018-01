Colpo grosso al ristorante di lusso: rubati contanti e 60 bottiglie di vino

Colpo da migliaia di euro all'Hostaria del Teatro di Castiglione delle Stiviere, uno dei locali più conosciuti e apprezzati della zona: non solo contanti, i ladri si sono portati via anche 60 bottiglie di vino pregiato. Alcune di queste valevano anche più di 100 euro.

Il blitz la notte della Befana, tra il 6 e il 7 gennaio: i ladri sono entrati dall'ingresso principale, a quanto pare sfondando a calci la parte bassa della porta. Una volta dentro hanno rubato tutto quello che potevano: circa 200 euro che erano in cassa, altri soldi nascosti in un cassetto (servivano per pagare un fornitore), un computer portatile e poi le bottiglie.

Come da prassi, il vino era in esposizione, a portata di mano: i banditi non ci hanno pensato due volte e hanno portato via tutto. Un colpo che fa parlare parecchio: l'Hostaria del Teatro si trova in pieno centro al paese, dove tra l'altro (solo la notte prima) è stato “visitato” anche il Bar 900, in Via Chiassi. Indagano i carabinieri.