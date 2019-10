Cade dalla bicicletta e cerca di aiutarlo: il cane gli strappa via il naso

E' stato già operato una volta, ma dovrà essere operato di nuovo l'operaio di circa 50 anni di Castiglione delle Stiviere che giovedì scorso è stato aggredito a morsi da un pitbull. Attualmente è ricoverato nel reparto Maxillo-facciale del Civile di Brescia: per fortuna sta bene, e come detto è già stato sottoposto a un primo intervento di ricostruzione facciale.

Ha rischiato di perdere il naso. Appena uscito di casa, non lontano dal parco di Via Puccini, è sceso dall'auto per aiutare un giovane straniero che era caduto con la bicicletta, mentre stava portando a spasso il suo cane.

La cronaca dell'accaduto

Il ragazzo era steso a terra, e perdeva sangue dopo la botta. Ma non appena il 50enne si è avvicinato per aiutarlo, il pitbull l'ha attaccato, per difendere istintivamente il suo padrone. Un morso violentissimo al volto, che ha rischiato di strappargli il naso.

Frastornato e sanguinante, l'operaio ha chiamato il 112: nel frattempo il giovane, con il suo cane, si è allontanato. Medicato dagli operatori dell'ambulanza, è stato subito trasferito in ospedale. Come da prassi, dal pronto soccorso è scattata in automatico la denuncia. In tutto il quartiere intanto si vocifera sulla pericolosità del cane, che avrebbe già morso altre persone.