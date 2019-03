Evasione fiscale da 2 milioni di euro, imprenditore condannato a 2 anni di carcere

E' stato condannato in primo grado a 2 anni di reclusione l'imprenditore Luca Cappa, titolare dell'azienda di trasporti “Transport and Spedition”, con sede di in Bulgaria ma di fatto gli uffici amministrativi a Castiglione delle Stiviere: in Italia era attiva un'azienda semplice nota come “Trasporti Internazionali”. Cappa è accusato di evazione fiscale e omessa dichiarazione dell'Iva.

L'imprenditore è protagonista di un'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura, da cui sarebbe emersa un'evasione fiscale plurimilionaria, quantificata in oltre 2 milioni di euro di tasse non versate nei quattro anni finiti sotto la lente degli inquirenti.

I reati contestati

I fatti contestati a Cappa si riferiscono alle annualità comprese tra il 2009 e il 2012: dall'impianto accusatorio ricostruito dagli inquirenti, e che in tribunale per ora si è concluso con una condanna in primo grado, l'imprenditore avrebbe inserito nelle varie dichiarazioni fiscali dei redditi passivi inesistenti, così da non pagare l'Iva.

Non solo: a fianco dei passivi inesistenti sarebbero state verificate (e per tre anni consecutivi) delle vere e proprie “omesse dichiarazioni” in ambito fiscale, per l'accusa con il chiaro intento di evadere le tasse. Le indagini si sono concluse con il rinvio a giudizio e la condanna a 2 anni di reclusione: non si esclude che l'imputato possa ricorrere in Appello.