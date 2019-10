Precipita nel vuoto per 10 metri e batte la testa: gravissimo giovane alpinista

L'alpinista 40enne Christian Maghella è ricoverato in gravissime condizioni alla Poliambulanza di Brescia, a seguito di una terribile caduta da una parete rocciosa del Monte Covolo di Villanuova.

L'incidente è avvenuto nella giornata di sabato. Maghella stava affrontando la parte centrale della ferrata, insieme a due amici (tutti e tre sono iscritti al Cai di Castiglione delle Stiviere), quando ha improvvisamente perso la presa, cadendo nel vuoto per circa 10 metri. L'impatto è stato violento, ha battuto la testa e ha perso i sensi nonostante indossare il casco di protezione.

Sul posto si sono subito precipitati gli uomini del Soccorso Alpino, un'ambulanza dei volontari di Nuvolento e i Vigili del fuoco di Salò e Brescia. Una volta stabilizzato, è stato portato in volo alla Poliambulanza di Brescia, dov'è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Al momento del trasporto in elicottero non aveva ancora ripreso conoscenza, ma respirava in modo autonomo. I medici sono preoccupati dal gravissimo trauma cranico.