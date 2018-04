Giovane padre trovato morto in casa, lascia due figli piccoli

Tragedia tra le mura di casa a Castiglione delle Stiviere, comune del Mantovano al confine con il Bresciano. Il 48enne Alessio Bianchini è stato trovato morto lo scorso giovedì da alcuni parenti. Immediato l'allarme al numero unico per le emergenze, ma per lui non c'era più nulla da fare.

Le cause del decesso non sono ancora state stabilite con certezza, ma sarebbe esclusa l'eventuale responsabilità di terze persone: sul corpo dell'uomo non sono infatti stati trovati segni di violenza. Un dramma che ha colpito l'intera comunità di Castiglione, dove l'uomo era molto conosciuto: da tanti anni gestiva il negozio di parrucchiere aperto dal padre Sergio in via Martini.

Centinaia i messaggi lasciati dagli amici, dai clienti e dai colleghi sulla pagina Facebook del 48enne. "Eri il top, non ho parole" scrive Filippo. "Ciao Alessio, sei e sarai per sempre un grande artista e una grande persona" è invece il ricordo di Paolo. Tante anche le parole di conforto rivolte alla moglie Claudia e ai due figli piccoli.