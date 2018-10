Riempita di botte dal marito, scappa e chiede aiuto ai carabinieri

Riempita di botte dal marito, scappa dall'appartamento e cerca riparo nella caserma dei carabinieri. E' successo nel fine settimana a Castenedolo, dove una 30enne originaria dei Balcani ha chiesto aiuto ai militari a seguito dell'ennesima aggressione.

Le violenze continuavano ormai da tempo e c'erano già state diverse segnalazioni. Davanti alla giovane ferita e spaventata, i carabinieri non hanno esitato a recarsi a casa della coppia, dove hanno arrestato il marito, un 32enne serbo. Il giorno successivo è stato portato in tribunale: il giudice ha convalidato la misura e per l'uomo si sono parte le porte del carcere.