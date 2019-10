Non c'è il collaudo, chiuso lo svincolo della tangenziale: traffico nel caos

Incredibile ma vero, succede anche questo: a dieci anni dall'inaugurazione è stato chiuso un tratto di tangenziale, perché in quelle poche decine di metri non sarebbero mai stati eseguiti i dovuti collaudi (e quindi mancherebbero le autorizzazioni). Siamo sulla Tangenziale Est, in territorio di Castenedolo, all'altezza dello svincolo della Fascia d'Oro che porta alla Strada Provinciale, alla Corda Molle, all'autostrada e a Montichiari. E' stato direttamente il Ministero dei Trasporti a decretarne la chiusura. Temporanea, così si sperava.

Fino a nuovo ordine, o almeno fino a quando non si sarà risolto il “giallo” dei mancati collaudi. Sembrava si potesse risolvere in fretta, e invece sono già passati tre mesi. Con tutti gli inevitabili disagi al traffico, tra cui lunghe code e rallentamenti, praticamente a ogni ora del giorno.

L'ordinanza del sindaco Bianchini

Il sindaco di Castenedolo, Pierluigi Bianchini, non ha potuto fare altro che firmare l'ordinanza “contingibile e urgente” resa operativa dai primi di luglio: nel testo si ordina la chiusura delle due rampe, quella di uscita dal centro commerciale in direzione Tangenziale Est e quella posta alla fine del tratto della Sp236 che s'immette nella bretella prima della rotatoria. In loco viene anche istituito il limite di velocità di 40 chilometri orari, segnalato sul posto.

La nota del Ministero dei Trasporti

L'ordinanza dunque rimarrà in vigore “fino all'adeguamento delle rampe alle condizioni di sicurezza stradale, previste dal Codice della strada, e fino al definitivo provvedimento di attribuzione della competenza”. Nella nota diffusa dal Ministero, ancora in primavera, si leggeva di come fosse “emersa la situazione di pericolo derivante dalla realizzazione di una viabilità e relativa apertura di un accesso non autorizzato su viabilità autostradale”. A dieci anni dalla sua apertura.