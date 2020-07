Cade da cavallo, ferite alla testa e al volto: ragazza in ospedale in elicottero

L'allerta era massima, tanto che martedì mattina – poco dopo le 10.30 – l'allarme è stato lanciato in codice rosso: la buona notizia è che dopo i primi accertamenti è stato derubricato in un più rassicurante codice giallo. Comunque non è mancata la paura alla Cascina Cattaneo di Capodimonte, frazione di Castenedolo, dove una ragazza di 26 anni è caduta da cavallo, al maneggio Il Castegno.

E' qui infatti che durante una lezione di equitazione la giovane ha perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra e battendo con violenza la testa sul terreno. Non solo: nella caduta è stata ferita anche al mento, colpita dallo zoccolo del cavallo imbizzarrito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi era con lei ha assistito inerme alla scena, in preda a un giustificabile panico: la ragazza infatti, subito dopo la brutta botta, era svenuta a terra priva di sensi. Fortunatamente si è subito ripresa, solo pochi minuti dopo: medicata sul posto dagli operatori dell'automedica e dai volontari del Cosp di Mazzano, è stata poi trasferita in elicottero che ha infine provveduto al trasferimento in ospedale, al Civile di Brescia. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della locale stazione.