Picchiata dal marito, fugge di casa e lo denuncia ai carabinieri

Un vero e proprio inferno, fatto di violenza fisica e psicologica, durato anni. Una giovane donna di origine serba di 30 anni di età, residente a Castenedolo, ha trovato la forza e il coraggio per dire basta a un'esistenza da vittima, denunciando l'altrettanto giovane marito.

Serbo, 32 anni, disoccupato, da anni era un vero e proprio incubo per la propria compagna, minacciata e percossa ripetutamente. Nonostante le forze dell'ordine fossero a conoscenza della situazione, e tenessero costantemente sotto controllo il violento, solo nei giorni scorsi, a margine dell'ennesimo episodio, è avvenuto l'arresto.

Dopo essere stata picchiata, la 30enne è scappata di casa e si è recata nella caserma dei carabinieri di Castenedolo, dove ha trovato la forza per raccontare tutto. Immediatamente i militari si sono recati a casa del serbo e l'hanno arrestato. Il Tribunale di Brescia ha confermato la misura cautelare in carcere, in attesa del processo.