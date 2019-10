Dava lezioni private alle bambine, intanto abusava di loro sessualmente

E' stato condannato a 5 anni di carcere, nel corso del processo “bis” dopo che il primo era stato annullato, il maestro bresciano di 79 anni – O.L. le sue iniziali – residente a Castenedolo e accusato di molestie e violenza sessuale nei confronti di due bambine di 11 anni a cui dava lezioni private a casa.

Molestie e palpeggiamenti “obbligati” alle bambine a cui faceva lezione, pure costrette a contraccambiare, a toccarlo a loro volto: sono queste le contestazioni che gli sono costate 5 anni di carcere, da scontare probabilmente ai domiciliari, con rito abbreviato. Era già stato condannato una volta, a più di 7 anni, ma la sentenza era stata annullato per un vizio di forma.

La paura e la confessione alla mamma

I fatti risalirebbero al 2012 e al 2013. Sarebbe stata la mamma di una delle due bambine ad accorgersi di qualcosa di strano: la piccola infatti, per un lungo periodo, si sarebbe mostrata molto spaventata, e chiusa in se stessa. A forza di chiedere, la bambina avrebbe raccontato tutto alla madre: le molestie e i palpeggiamenti.

Avviate le indagini, i carabinieri sono risaliti anche alla seconda bambina: e anche le due non si conoscevano, entrambe avrebbero raccontato versioni molto simili. Da qui il processo, prima uno e poi l'altro, il secondo con rito abbreviato: il maestro ha sempre negato ogni responsabilità, ma non è andata così per il giudice. Che difatti l'ha condannato.