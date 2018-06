Amanti litigano in albergo, arrivano i consorti traditi e scoppia il finimondo

Una serata indimenticabile, ma non per ciò che è successo sotto alle lenzuola. In un hotel di Castenedolo è andato in scena un litigio piuttosto movimentato, protagoniste due coppie di coniugi, e una di amanti. I fatti sono riportati dal Giornale di Brescia.

Qualcosa tra i due amanti, un 45enne bresciano e una 20enne straniera, dev'essere andato storto, e i due hanno iniziato a litigare. Iraconda, la giovane, forse per vendicarsi, ha pensato di chiamare la moglie del proprio amante, che accecata dalla gelosia è arrivata sul posto.

Mentre la lite diventava una faccenda a tre, è arrivato anche il marito della straniera 20enne, che ovviamente si è unito alla "discussione". A placare gli animi sono stati i carabinieri, opportunamente chiamati da qualche testimone.