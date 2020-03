Castenedolo piange Isidora, storica ristoratrice e custode delle ricette della tradizione

Aveva lasciato il segno, nel mondo della ristorazione e non solo: in tanti lo ricordano per il suo incessante impegno in parrocchia, per la bontà e la gentilezza. Classe 1940, si è spenta nei giorni scorsi la ristoratrice Isidora Moretti. Per oltre 30 anni aveva gestito la storica osteria di via Monte Pasubio a Castenedolo.

Dietro ai fornelli per 34 anni, custodiva le ricette della tradizione come quella del salmì di lepre, piatto tipico del paese. Ma non solo: con le sua trippa, le grigliate e i bolliti ha allietato i palati di generazioni. Nonostante la sua storica osteria avesse abbassato la serranda da molti anni, le prelibatezze di Isidora - per tutti Iside- sono ancora famosissime, anche fuori dai confini del paese dove ha sempre vissuto. Le sue ricette e i suoi segreti sono affidati ai figli che ne piangono la scomparsa, come l'intera comunità.