Incendio in fabbrica, rischio ambientale: arrivano i pompieri specialisti del Nucleo Nbcr

Incendio ad alto rischio ambientale lunedì mattina a Castenedolo: le fiamme sono divampate negli spazi interni dell'azienda Pfp Biofuels di Via Industriale, stabilimento del gruppo Parodi specializzato nella produzione di biodiesel e glicerolo. A causare il rogo un imprevedibile malfunzionamento dei macchinari durante il ciclo produttivo in cui viene coinvolto del metileptano, un idrocarburo alifatico altamente infiammabile.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11: in fabbrica sono arrivati i pompieri ordinari e gli specialisti del Nbcr, il gruppo per interventi su nucleare, biologico, chimico e radiologico, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri per i rilievi.

Le fiamme sono state probabilmente scatenate da alcune scintille, provocate da un cuscinetto che più volte ha “grattato” un ingranaggio in metallo, innescando così in pochi attimi la combustione del metileptano. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, in azienda sono scattati immediatamente i vari protocolli di sicurezza, oltre al sistema antincendio.

L'incendio è stato rapidamente contenuto, e poi definitivamente spento grazie all'intervento decisivo dei vigili del fuoco. Nessun ferito tra i presenti, e danni tutto sommati contenuti: la produzione in azienda è stata interrotta solo per qualche ora, e ha poi ripreso regolarmente nel pomeriggio.

Una volta domate le fiamme, gli uomini del Nbcr hanno verificato se ci fossero state dispersioni di sostanze pericolose, sondando l'eventualità di un rischio ambientale. Niente di tutto questo, per fortuna.