Fiamme nella notte in un'azienda agricola, incenerito un fienile

Un incendio di vaste proporzioni è divampato, nella notte tra giovedì e venerdì, in un'azienda agricola di Castenedolo. Le fiamme, alte alcuni metri, sono state notate da alcuni residenti della zona, che hanno dato l'allarme attorno ale 3.30 del mattino. In fumo ben 400 balle di fieno e l'intera struttura - di circa 300 metri quadrati- dove erano contenute.

Per fortuna il rogo non si è propagato alla stalla situata di fronte al fienile, dove si trovano numerose bovine da latte. Non si registrano quindi feriti. Sul posto hanno lavorato per ore i Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto di un'autobotte. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza di ciò che rimane del fienile sono tutt'ora in corso. Restano ancora tutte da chiarire le cause del rogo.