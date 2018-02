La nuova vita del castello: museo, bar chiosco e ristorante di lusso

Quattro milioni per il futuro del castello di Brescia: il progetto, anticipato dal Corriere della Sera, prevede nel suo complesso la realizzazione del nuovo Museo del Risorgimento, di un ristorante di lusso, un bar chiosco in stile liberty con vista sulla città, uno spazio polifunzionale per le associazioni, percorsi salute per gli sportivi (e non), nuovi giochi per bambini, un nuovo “parco della Scultura”.

Niente di ufficiale, per ora, nel senso che il progetto ancora non c’è, nero su bianco, ma è già pronto un bello studio di fattibilità. Come inizio, comunque, niente male: l’ipotesi è di circa due anni di lavori, appunto per circa quattro milioni di euro, divisi a metà (50 e 50) tra il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei.