Pugno in faccia in discoteca, naso fratturato: preso l'aggressore

A poche settimane dalla brutale aggressione in discoteca, è stato rintracciato e denunciato il 19enne che nel settembre scorso aveva pestato a sangue un coetaneo, a quanto pare per futili motivi. Il giovane è stato raggiunto in queste ore dai carabinieri della stazione di Acquanegra sul Chiese: nei guai ci è finito un ragazzo classe 2001 – C.R. le sue iniziali – originario di Desenzano del Garda ma residente a Castel Goffredo.

Proprio a Castel Goffredo si era consumata la violenza. I due giovani si erano incontrati al Madera Club, noto locale della zona: tra i due era nato un acceso diverbio, inizialmente solo a parole mentre poi erano venuti anche alle mani. E' in quel momento che C.R. ha sferrato un gancio dritto in faccia al suo “avversario”, mandandolo a terra e fratturandogli il naso.

Denunciato per lesioni

In un bagno di sangue, il 19enne ferito era stato ricoverato in ospedale a Casalmaggiore, poi dimesso con una prognosi di 30 giorni. Il ragazzo aveva subito sporto denuncia: le indagini, affidate ai carabinieri, hanno permesso in poco tempo di risalire all'aggressore. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti, dei dipendenti del locale, oltre ad aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per lui è scattata una denuncia per lesioni.