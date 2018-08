Castelcovati: morto l'imprenditore Silvio Delpanno

Una vita per l'azienda e la sua famiglia: Silvio Delpanno, imprenditore di Castelcovati, si è spento lo scorso martedì. Da tempo lottava contro una malattia: le sue condizioni sarebbero precipitate improvvisamente e non c'è più stato nulla da fare.

Una morte prematura che ha gettato nel lutto la comunità di Castelcovati, dove l'uomo viveva da sempre e dove ha sede la sua azienda: la Delpanno Srl, operante nel settore degli autotrasporti. Lavoratore instancabile e padre premuroso: così viene ricordato in paese, dove era molto noto.

La notizia della sua morte si è diffusa velocemente e in molti hanno indirizzato messaggi di cordoglio alla famiglia dell'imprenditore. Lascia la madre Rosa, che per anni ha gestito la lavanderia del paese, il giovane figlio Andrea e la compagna Federica. Giovedì pomeriggio, decine di persone hanno gremito la chiesa parrocchiale di Castelcovati per l'ultimo saluto.