Folle lite tra vicini di casa: coltelli e bottiglie di vetro, 4 feriti in ospedale

CASTELCOVATI. La violenza è scoppiata all'ora di pranzo, in via Leonardo da Vinci a pochi metri dell'oratorio. Protagoniste due famiglie albanesi vicine di casa, che, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, hanno deciso di scendere in strada per regolare alcuni conti in sospeso.

Dopo insulti e urla, sono comparsi coltelli e bottiglie di vetro rotte. Almeno sei le persone che hanno partecipato alla rissa, quattro i feriti accertati che hanno avuto bisogno di cure mediche: sono stati tutti portati al pronto soccorso dell'ospedale Mellino Mellini. Al momento il motivo dello scontro resta avvolto nel mistero: sono in corso le indagini dei militari del gruppo radiomobile di Chiari.