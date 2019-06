Ragazzina precipita dal balcone, un 'volo' di 7 metri: è grave

E' ancora avvolto nel mistero quanto accaduto nel pomeriggio di martedì a Castelcovati, dove - in una palazzina di via Verdi - una ragazza di 20 anni è precipitata dal balcone da un'altezza di 7 metri. La giovane ha riportato gravi lesioni ed è stato necessario il trasporto d'urgenza in ospedale con l'elicottero.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, che - dall'incidente al gesto estremo - non escludono nessuna ipotesi. Stando ad alcune testimonianze rilasciate dai vicini, la giovane starebbe inoltre aspettando un bambino. Ora i suoi familiari (romeno-tedeschi) pregano per lei.