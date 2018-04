Cade nel fiume Mella e rischia di morire: 59enne portato d'urgenza in ospedale

Grave incidente nella tarda mattinata di mercoledì lungo l'argine del fiume Mella, a Castel Mella. Un uomo di 59 anni stava passeggiando lungo un sentiero che costeggia il corso d'acqua, quando avrebbe perso l'equilibrio scivolando in acqua.

Una tragedia per fortuna solo sfiorata: il 59enne sarebbe riuscito a trovare un appiglio e poi a raggiungere la riva da solo prima di essere trascinato dalla corrente. A dare l'allarme, poco prima delle 13, sarebbe stato un passante.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, l'uomo era cosciente ma presentava i sintomi di un principio d'ipotermia: è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza per ricevere le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri di Brescia, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.