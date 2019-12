Dramma in una cascina: trovato morto uomo di 56 anni

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in una cascina tra Castelmella e Roncadelle. A perdere la vita è stato Riccardo Predinella, un senzatetto che aveva trovato nello stabile un rifugio di fortuna.



Ancora non si conoscono le cause del decesso: malore o ipotermia quelle più probabili. Il cadavere è stato trovato dai proprietari della cascina, situata in via Mella a Castel Mella. Subito è stato lanciato l'allarme al soccorso medico, intervenuto con un'ambulanza e un'automedica, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Roncadelle per raccogliere rilievi e testimonianze.