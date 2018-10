Non solo fiumi in piena a rischio esondazione (qui situazione attuale e video). L'ondata di maltempo preoccupa per le violenti raffiche di vento, che hanno già provocato non pochi danni.



A Castel Mella è stata scoperchiata la palestra del paese (scuole primaria e secondaria resteranno chiuse nella giornata di martedì), mentre a Bovezzo è volato via il tetto di un'abitazione.