Rogo in garage, auto devastata dalle fiamme: 14 famiglie evacuate

Svegliati dalle fiamme e dal fumo e rimasti senza casa nel cuore della notte: 14 famiglie sono state evacuate dai Vigili del Fuoco a seguito di un incendio divampato giovedì notte.

Le fiamme si sono originate in un garage di un condominio di via Filzi a Castel Goffredo. Il rogo ha completamente distrutto una Fiat Bravo parcheggiata in uno dei box e il fumo sprigionato dall'incendio si è propagato in fretta nell'intero condominio. Per questa ragione i Vigili del Fuoco hanno dovuto far scattare la procedura di evacuazione delle famiglie che vi abitano.

Un rogo non di vaste proporzioni, ma i pompieri hanno lavorato alcune ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati e quasi tutte le famiglie hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni al termine delle operazioni. Solo il garage e un appartamento del primo piano sono infatti stati dichiarati inagibili. Ancora tutte da chiarire le cause all'origine dell'incendio.