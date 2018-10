Rincasa dopo una cena con le amiche, si trova faccia a faccia con un ladro

Aggredita e derubata nel suo appartamento, al rientro da una cena con alcune amiche. È quanto accaduto a una cassiera 28enne di casa a Castel Goffredo, comune del mantovano. Una notte di paura che Barbara Rovizzi, questo il nome della donna, difficilmente riuscirà a scordare.

Stando al racconto che la giovane ha condiviso su Facebbok, era appena tornata a casa, attorno alle 2 di notte di venerdì. Come sempre, dopo aver parcheggiato l'auto in garage, è entrata nel suo appartamento, situato al piano terra di un condominio di via Venezia.

Poi la solita routine prima del sonno: mentre si infilava il pigiama si è però ricordata di non aver gettato la spazzatura, così ha preso il bidone ed è uscita per depositarlo sul marciapiede. Quando è rientrata ha visto una sagoma accovacciata vicino al balcone.

Attimi di panico, la ragazza non avrebbe avuto nemmeno il tempo di realizzare cosa stava accadendo: è stata scaraventata a terra, mentre il malvivente è entrato in casa ed ha arraffato due borse che la 28enne aveva lasciato su un tavolo. Infine un nuovo faccia a faccia: il ladro ha dato una spallata alla cassiera ed è fuggito a gambe levate.

Le urla disperate della donna hanno svegliato tutto il condominio e poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri. Del ladro, come delle borse rubate che non contenevano soldi, nessuna traccia.