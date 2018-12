Offre le rose a un cliente, riceve in cambio un pugno che lo manda all'ospedale

Visto il rifiuto del cliente del bar di acquistare una rosa, si è allontanato borbottando qualcosa nella sua lingua. Il gesto è stato inteso come un insulto, tanto da scatenare l'ira del cliente. È stato un pomeriggio decisamente movimentato, dai risvolti drammatici, quello vissuto nel pomeriggio di ieri in un bar di piazza Dante a Castegnato, lo riporta il Giornale di Brescia.

A pagare il prezzo della rabbia dell'avventore del bar è stato un venditore di rose di origine bengalese di 42 anni, che ha preso un pugno in pieno volto. Soccorso - in codice verde - da um'ambulanza, è stato portato in ospedale al Sant'Anna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari, che hanno raccolto le testimonianze di vittima e aggressore, e dei presenti nel bar. Al momento non si sa cosa abbia detto il bengalese, che nelle prossime ore potrebbe decidere di sporgere querela.