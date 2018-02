Addio alla benzinaia Enrichetta: "Una persona speciale, sempre col sorriso"

Tutti la conoscevano e tutti in paese la ricordano come una donna meravigliosa. Da qualche tempo era di riposo, ma per molti anni aveva gestito il distributore di benzina alle porte di Castegnato, sulla Provinciale 11.

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Enrichetta Gussago, storica titolare della stazione di servizio Tamoil. Si è spenta serenamente lo scorso venerdì, fanno sapere i famigliari. Aveva 83 anni, la maggior parte dei quali passati al distributore, che per lei era ormai un seconda casa.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e in tanti hanno lasciato un ultimo messaggio d'addio su Facebook: "Eri una persona speciale, sempre il sorriso: avevi sempre una parola per tutti, salutavi qualsiasi persona che si fermasse a fare benzina."

Decine di persone hanno gremito la chiesa parrocchiale di Castegnato, dove nel pomeriggio di lunedì si sono svolti i funerali. Lascia la sorella Lina e la nipote Alba.