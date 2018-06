In paese 3 nuove telecamere per leggere le targhe: investimento da 50mila euro

Castel Mella a tutta sicurezza: in paese arrivano altre telecamere. Saranno tre i nuovi occhi elettronici che dovranno controllare i varchi d'ingresso del paese. I dispositivi sarannno attivi a breve, cominceranno a funzionare tra pochi giorni e si aggiungono alle 17 telecamere già presenti.

Le nuove postazioni di controllo, tutte dotate di sistema di lettura targhe, servono per censire i veicoli provenienti da Brescia, da Torbole Casaglia e da Flero e sono posizionate in via Santuario, vicino alla rotonda di via Roncadelle, e in viale Caduti. Controlleranno tutte le automobili di passaggio, nessuna esclusa: potranno segnalare in tempo reale se i veicoli hanno ottemperato alle scadenze amministrative, revisione e assicurazione, ma pure se le auto sono state rubate o sottoposte a fermo amministrativo.

Un investimento da oltre 50mila euro fortemente voluto dal sindaco Giorgio Guarneri per rendere sempre più capillare la rete di occhi elettronici che vigilano sul territorio e completare il sistema installato un anno fa, costato 200mila euro.